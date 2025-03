1.000 Petitionen von Bürgern an Landtag

Bürger haben sich im zurückliegenden Jahr mehr als 1.000 Mal mit einer Petition an den Landtag gewandt, um strittige Fragen mit Behörden zu klären.

Veröffentlicht am 19.03.25 um 10:51 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um knapp zwölf Prozent, wie die Parlamentsverwaltung am Mittwoch mitteilte. In etwa 16 Prozent der Fälle wurde dem Anliegen ganz oder teilweise Rechnung getragen. In mehr als der Hälfte der Fälle stellte der Ausschuss keine Beanstandung fest. Die übrigen Anliegen wurden weitergeleitet. Knapp jede vierte Petition bezog sich auf das Aufenthaltsrecht, im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 47 Prozent.