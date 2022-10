Um die Zuwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte zu erleichtern, will Hessen die Verfahren zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse vereinfachen.

Geplant sei etwa, dass deutsche Firmen die Prüfung der Bildungs- und Berufsabschlüsse in die Wege leiten und so Visumverfahren beschleunigen können, kündigte Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) am Dienstag an. Unterlagen sollen außerdem vermehrt elektronisch übermittelt werden können anstatt als Original oder beglaubigte Kopie. "Wir brauchen Erzieher aus Spanien, polnische Ingenieurinnen und mexikanische Handwerkerinnen und Handwerker", sagte Dorn. In Krisenzeiten seien die Folgen des Fachkräftemangels besonders spürbar.