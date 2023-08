Viele Menschen in Hessen fühlen sich von der Politik nicht mehr verstanden. Das könnte einer der Gründe sein, weshalb die AfD zurzeit in Umfragen so erfolgreich ist wie noch nie. Robert Lambrou, Spitzenkandidat für die Landtagswahl, will mit seiner Partei in die Regierung. Doch welche Lösungen hat die AfD für die drängendsten Probleme? Das fragen Ute Wellstein, Leiterin des hr-Landtagsstudios, und Landtagskorrespondent Tobias Häuser.