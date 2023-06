Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) pocht auch nach der EU-Einigung auf verschärfte Asylregeln weiter auf vorübergehende Kontrollen an deutschen Grenzen.

Die Einführung zeitlich befristeter Kontrollen an besonders betroffenenen Binnengrenzen sei wegen anhaltend hoher illegaler Migration notwendig, sagte er der "Bild"-Zeitung (Samstagsausgabe). Die Bundesregierung habe es versäumt, den Migrationsdruck durch wirkungsvolle europäische Absprachen zu mildern. Die Union hatte im Mai gefordert, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wegen der gestiegenen Zahl unerlaubter Einreisen an mehreren zusätzlichen Grenzabschnitten Kontrollen anordnet. Am vergangenen Donnerstag hatten die EU-Staaten in Luxemburg für umfassende Asyl-Reformpläne gestimmt.