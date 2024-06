Bürgerentscheid in Limburg: Ja zum Taubentöten

Audio Bürgerentscheid in Limburg: Ja zum Taubentöten

Audio starten

Die Limburger haben entschieden: Stadttauben sollen zukünftig per Genickbruch getötet werden. Tierschützer äußern Kritik an der Entscheidung – und kündigen Rechtsmittel an.