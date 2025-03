Bürgermeisterwahlen Vier Stimmen entscheiden in Bürstadt - Feick siegt in Reinheim, Friedrich in Nauheim

In Bürstadt tritt Sozialdemokrat Wenz die Nachfolge der langjährigen Rathauschefin Schader an - sein Sieg fällt denkbar knapp aus. In Reinheim darf der Amtsinhaber weitermachen, in Nauheim gibt es einen neuen Bürgermeister.

Stand: 09.03.25, 21:48 Uhr Link kopiert!









Bild © picture-alliance/dpa

Link kopiert!