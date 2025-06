Wahllokale geöffnet Ehrenberg und Mossautal wählen ihre Bürgermeister

In zwei hessischen Gemeinden steht am Sonntag der Posten des Rathauschefs zur Wahl. In Mossautal bewerben sich drei Kandidaten, auch in Ehrenberg wird ein Bürgermeister gewählt.

Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Bild © Imago Images / Jacob Schröter

Wer wird Nachfolger von Dietmar Bareis (unabhängig)? Um diese Frage geht es am Sonntag in Mossautal (Odenwald). Der amtierende Bürgermeister hatte angekündigt, nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl zu stehen. Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa/dpa-Zentral | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Mit Dennis Lautenschläger, Silke Hensel und Andreas Mutschke bewerben sich nun drei parteiunabhängige Kandidatinnen und Kandidaten. Mutschke wird allerdings von der Mossautal-Allianz bestehend aus ÜWG, CDU und SPD unterstützt. Eine mögliche Stichwahl wäre in zwei Wochen, am 29. Juni. In Ehrenfeld (Fulda) geht es um die mögliche Wiederwahl von Peter Kirchner (unabhängig), der seit 2019 der Bürgermeister der Rhön-Gemeinde ist. Da er ohne Gegenbewerber antritt, hofft er auf mehr als 50 Prozent Ja-Stimmen.