Der hessische CDU-Arbeitnehmerflügel (CDA) hat der Forderung von Bundesfraktionsvize Spahn nach einer Abschaffung der Rente mit 63 "eine klare Absage" erteilt.

"Wer nach 45 Jahren Beschäftigung in Rente geht, der geht nicht früh, sondern rechtzeitig in Rente", sagte CDA-Vorsitzender Hemmerich am Montag. Spahn hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Die Rente mit 63 kostet Wohlstand, belastet künftige Generationen und setzt die falschen Anreize." Bei SPD, Grünen und Linke stieß die Forderung umgehend auf Widerspruch.