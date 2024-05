Die Landesregierung ernennt am Freitag auf dem Hessentag eine Sportbeauftragte für Hessen. Das Amt erhält nach hr-Information die frühere Dressurreiterin Ann Kathrin Linsenhoff.

Die schwarz-rote Landesregierung arbeitet in diesen Tagen nicht in Wiesbaden, sondern auf dem Hessentag in Fritzlar (Schwalm-Eder). Auf der Tagesordnung vom Freitag für die Kabinettsitzung steht auch die Ernennung einer Sportbeauftragten des Landes.

Das Amt wird nach Informationen des hr die frühere Dressur-Olympiasiegerin Ann Kathrin Linsenhoff erhalten.

Kontakte pflegen, Regierung beraten

Die 63-Jährige aus Kronberg (Hochtaunus) soll als Sport-Botschafterin unter anderem Kontakte zu Verbänden pflegen, Hessen bei öffentlichen Anlässen repräsentieren und die Landesregierung beraten.

Das neu geschaffene Ehrenamt ist mit einer Geschäftsstelle beim unter anderem auch für Sportpolitik zuständigen Familienministerium angesiedelt. Es ist mit einer Aufwandsentschädigung von 2.000 Euro im Monat verbunden.

So ist auch bei den anderen, schon amtierenden Beauftragten des Landes geregelt. Hessen hat rund ein Dutzend Landesbeauftragte. Dazu gehören unter anderem der Antisemitismusbeauftragte, der Behindertenbeauftragte oder die Kinder- und die Opferbeauftragte.

Sporterfolg und soziales Engagement

Ann Kathrin Linsenhoff ist Tierärztin und führt in Kronberg ein Gestüt. Ihren größten Erfolg feierte sie als Dressurreiterin 1988 bei den Olympischen Spielen Seoul. Als Teil des deutschen Teams holte sie Gold im Mannschaftswettbewerb.

Sozial engagiert sich Linsenhoff mit zwei von ihr gegründeten Stiftungen: Unter dem Dach des UN-Kinderhilfswerk UNICEF unterstützt eine Stiftung seit 2003 Kinder und Jugendliche in Krisen- und Kriegsgebieten. 2014 kam eine Stiftung für Bildungsprojekte für junge Menschen mit Migrationsgeschichte hinzu.