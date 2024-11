Fachtagung zum Kulturerbe in Kassel

Invasive Arten, Dürre, Starkregen: Der fortschreitende Klimawandel bedroht auch kulturelle Güter.

Veröffentlicht am 27.11.24 um 16:07 Uhr

Mit dem Erhalt von Denkmälern, historischen Gärten, Archiven, Museen und Co. haben sich in Kassel Experten aus Wissenschaft und Praxis bei einer zweitägigen Fachtagung beschäftigt. "Das kulturelle Erbe steht vor großen Herausforderungen", sagte Hessens Kunst- und Kulturminister Gremmels (SPD). Bilder, Bücher und Gebäude müssten klimaresilient gemacht werden, so Gremmels. Bestände müssten vor Überschwemmungen geschützt werden.