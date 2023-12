Die Frankfurter Grünen haben auf ihrer Kreismitgliederversammlung am Samstag Tina Zapf-Rodríguez als Klima-, Umwelt- und Frauendezernentin nominiert.

Die bisherige Fraktionsvorsitzende im Römer soll am 29. Februar zur Nachfolgerin von Dezernentin Rosemarie Heilig gewählt werden, wie der Kreisvorstand am Sonntag mitteilte. Heilig wird nach ihrer zweiten Amtszeit im Juli in den Ruhestand gehen.

Die Grünen haben laut Koalitionsvertrag der Römerkoalition das Vorschlagsrecht bei der Nachbesetzung. Zapf-Rodríguez versprach, sie werde für ein gerechtes, feministisches und klimaneutrales Frankfurt kämpfen.