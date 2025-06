SPD in Waldkappel empört

Klammheimlich hat sich Stadtrat Lukas Gesang im nordhessischen Waldkappel der AfD angeschlossen. Weder die Stadt noch die ihn unterstützende SPD wussten offenbar etwas davon. Inzwischen will er seinen Posten räumen.

Auf Vorschlag der SPD ist Lukas Gesang zum Vize-Bürgermeister in Waldkappel gewählt worden. Sein Eintritt in die AfD sorgt jetzt für Wirbel in der Stadt.

Auf Vorschlag der SPD ist Lukas Gesang zum Vize-Bürgermeister in Waldkappel gewählt worden. Sein Eintritt in die AfD sorgt jetzt für Wirbel in der Stadt. Bild © Nicolas Frühling/hr, Julia Stüber, Bildcollage: hessenschau.de

Obwohl Lukas Gesang nie SPD-Mitglied war, ist seine bisherige Karriere in der nordhessischen Kommunalpolitik eng mit den Sozialdemokraten verknüpft: Im Jahr 2021 wurde er über die Liste des SPD-Ortsverbands ins Stadtparlament von Waldkappel (Werra-Meißner) gewählt. Im Dezember 2022 trat er das Amt des Ersten Stadtrats an, also des Vize-Bürgermeisters. Und das ebenfalls auf Vorschlag der SPD.

Doch seit Ende vergangenen Jahres ist Gesang nach hr-Informationen Mitglied der AfD. Der Stadtverwaltung hat er davon nichts gesagt. Die Stadt führt ihn auf ihrer Website noch immer als Ersten Stadtrat mit dem Zusatz "SPD" hinter dem Namen. Und auch die Sozialdemokraten, über deren Liste er sich ins Parlament hat wählen lassen, wussten davon nichts. Zunächst hatte die Werra-Rundschau darüber berichtet .

Lukas Gesang bittet um Entlassung

Lukas Gesang war trotz mehrerer hr-Anfragen bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Gegenüber der Werra-Rundschau sagte er, dass es ihm bisher "nicht relevant" schien, Magistrat, Stadtparlament oder SPD über den Eintritt in die AfD zu informieren.

Offenbar als Reaktion auf die Berichterstattung will Gesang von dem Posten zurücktreten. Er habe um seine "Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis gebeten", teilte die Stadt Waldkappel am Dienstagabend mit. Das entsprechende Verfahren werde eingeleitet.

Zu seinen Beweggründen für den Eintritt in die AfD sagte Gesang der Werra-Rundschau: "Die Entwicklungen in der Bundespolitik haben mich enttäuscht, ganz besonders, dass die AfD noch schnell als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde."

"Es ist seine Sache, wie er damit umgeht, vielleicht war es taktisch unklug", sagt Berthold Hartmann, Kreisvorsitzender der AfD im hr-Interview. Auch Hartmann war nach eigenen Angaben früher viele Jahre SPD-Mitglied. Er betont: "Lukas Gesang ist durch den Eintritt in die AfD kein anderer Mensch geworden." Er sieht kein Problem darin, dass Gesang seine Arbeit als Erster Stadtrat fortsetzt.

AfD gratuliert dem "Überläufer"

Auch der AfD-Kreisverband Waldeck-Frankenberg hat bereits eine Reaktion in den Sozialen Medien gepostet. "AfD Waldeck Frankenberg gratuliert dem AfD Kreisverband Werra Meissner zum ersten 'Überlaufer'", heißt es da.

Bei der SPD ist man hingegen stocksauer über den ziemlich heimlichen Eintritt in die konkurrierende Partei. "Wir werden alles daran setzen, dass dieser Mensch aus diesem Amt rauskommt", sagt Knut John, Unterbezirksvorsitzender der SPD im Werra-Meißner-Kreis. "Nazis haben bei uns keinen Platz, weder in der Partei noch in der kommunalen Politik."

SPD kann sich keine weitere Zusammenarbeit vorstellen

Eine weitere Zusammenarbeit sei nicht vorstellbar, sagt auch Volker Apel, Fraktionsvorsitzender der SPD in Waldkappel. "Das ist ein Vertrauensbruch gegenüber unserer Partei." Im Magistrat müsse man offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das sei künftig mit Lukas Gesang nicht mehr möglich.

Auch Waldkappels Bürgermeister Frank Koch (SPD) zeigt sich irritiert. "Der Weg ist sehr eigenartig, es kam nie zur Sprache, dass Lukas Gesang in die AfD eingetreten ist." Dennoch solle dieser zunächst Raum zur Erklärung bekommen. Für Dienstagabend ist eine Magistratssitzung angesetzt, kommende Woche Montag steht eine Fraktionssitzung bei der SPD an. "Nur Lukas Gesang selbst kann daraus die Konsequenzen ziehen", sagte Koch mit Blick auf dessen Amt als Erster Stadtrat.

Zitat Er tut sehr viel Soziales im Ort, es sollte fair zugehen. Zitat von Holger Schiller (ÜWG) über Lukas Gesang Zitat Ende

Vor einer Hetzjagd auf Lukas Gesang warnt indes Holger Schiller von der Überparteilichen Wählergemeinschaft Waldkappel (ÜWG), die ebenfalls im Stadtparlament vertreten ist. "Er tut sehr viel Soziales im Ort, es sollte fair zugehen."

Zukunftsforscher: Junge Politiker sehen AfD als Chance für Wandel

Zukunftsforscher Hartwin Maas vom Institut für Generationenforschung Augsburg zeigt sich nicht überrascht, dass gerade junge Menschen wie Lukas Gesang (Jahrgang 1995) die AfD anziehend finden. "Die AfD ist ein Zufluchtsort für sie." Viele junge Politiker sehnten sich nach einem Wandel und in der AfD sei aus Sicht vieler am ehesten ein Wandel möglich.

Die Einstufung als rechtsextremistische Partei würden viele nicht als Problem sehen. Ihre Wahrnehmung laut Forscher Maas: "Die Partei kann doch gar nicht rechtsextrem sein, weil ich es ja auch nicht bin." Zudem verspreche die AfD auch mehr Karrierechancen als andere Parteien, in denen es mehr interne Konkurrenz gebe.

AfD vom Verfassungsschutz als "rechtsextrem" eingestuft

In Waldkappel konnte sich die AfD bei der vergangenen Kommunalwahl 2021 keinen Sitz im Stadtparlament sichern. Bei der jüngsten Bundestagswahl im Februar erhielt die Partei in der Stadt über 23 Prozent der Zweitstimmen.

Der Verfassungsschutz hat die AfD Anfang Mai als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Wegen eines laufenden Rechtsstreits gibt es allerdings eine so genannte "Stillhaltezusage". Solange sichert der Verfassungsschutz zu, die Aussage nicht öffentlich zu wiederholen.