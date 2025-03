Der ehemalige hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir hat sich nach knapp 30 Jahren aus dem hessischen Landtag verabschiedet. Zukünftig wird der Grünen-Politiker als Abgeordneter im Bundestag sitzen.

In der hessischen Politik war Al-Wazir zuletzt in den Hintergrund getreten.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Knapp 30 Jahre nach seinem ersten Einzug in den Hessischen Landtag ist der ehemalige Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir mit einer Feierstunde im Parlament in Wiesbaden verabschiedet worden. Der Grünen-Politiker und frühere stellvertretende Ministerpräsident wird Abgeordneter im neu gewählten Bundestag in Berlin.

Für seinen letzten Auftritt im Landtag hatte die Grünen-Fraktion Tarek Al-Wazir noch einmal sinnbildlich den roten Teppich ausgerollt. Der 52-Jährige durfte über die hessischen Flatrate-Angebote für Bus und Bahn sprechen - etwa für Schüler und Senioren. Auf diese Projekte war er während seiner zehnjährigen Amtszeit als Verkehrsminister besonders stolz. "Es war eine solche Revolution", sagte Al-Wazir, die eine Entwicklung angestoßen habe, "aus der am Ende das Deutschlandticket wurde".

Al-Wazir ist seit 1989 Mitglied der Grünen. Er errang im Alter von 24 Jahren ein Mandat als Abgeordneter im Hessischen Landtag. Von 2000 bis 2014 war er Grünen-Fraktionsvorsitzender, damals noch in der Opposition.

Ein kleiner Tipp zum Abschied

Anschließend führte er seine Partei in ein schwarz-grünes Regierungsbündnis. Der damalige CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier kam neben anderen politischen Wegbegleitern auch zur Verabschiedung Al-Wazirs in den Landtag.

Al-Wazirs letzte Worte im hessischen Landtag am Mittwoch klangen wehmütig: "Kleiner Tipp: Wer sich selbst nicht allzu wichtig nimmt, der erreicht am Ende mehr als andere."