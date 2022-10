Beim mutmaßlich verschlossenen Notausgang an einem der Tatorte des rassistischen Anschlags in Hanau liegt nach Meinung von Oberbürgermeister Kaminsky (SPD) kein Verschulden der Stadt vor.

"Zuständig und verantwortlich hierfür ist in erster Linie der Betreiber einer Gaststätte", sagte er am Montag im Untersuchungsausschuss des Landtags. Ein Gutachter habe in seinem Auftrag geprüft, ob Bauaufsicht oder Ordnungsamt Pflichten verletzt haben. Demnach seien alle Kontrollen und die darauf erfolgten Reaktionen ordnungsgemäß gewesen.