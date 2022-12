Justizminister Poseck (CDU) drückt bei der Einführung der elektronischen Akte in der hessischen Justiz aufs Tempo.

Eine größere Zahl der Gerichte werde bereits im kommenden Jahr mit der E-Akte ausgestattet werden, kündigte der Minister am Donnerstag an. Das Tempo sei zuletzt "deutlich erhöht" worden. Laut Gesetz muss die gesamte deutsche Justiz ab 2026 mit der E-Akte arbeiten. Am Landessozialgericht Darmstadt, dem Verwaltungsgericht und dem Landgericht Kassel und dem Amtsgericht Bad Homburg wird sie bereits eingesetzt. 2023 sollen alle Landgerichte in Hessen folgen.