Kinderschutzbeauftragter in Hessen ernannt

Erstmals hat Hessen einen Kinderschutzbeauftragten.

Veröffentlicht am 09.12.24 um 17:55 Uhr

Es ist der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. "Er soll eine Schlüsselrolle in der Prävention, Intervention und Förderung von Kinderschutz in Hessen einnehmen", teilte die Staatskanzlei am Montag mit.