Kaufvertrag unterschrieben Hessen gegen Flughafen Hahn-Verkauf an Russen

Hessen ist gegen den möglichen Verkauf des insolventen Flughafens Hahn im Hunsrück an einen russischen Investor.

"Im Moment sollte und kann man keine Geschäfte mit russischen Oligarchen machen", sagte Finanzminister Boddenberg (CDU) am Dienstag hr-iNFO. Er habe den Bundeswirtschafts- und Kanzleramtsminister gebeten, "alle möglichen Wege zu prüfen, wie man diesen Verkauf verhindern kann", so Boddenberg. Die NR Holding um den Russen Viktor Charitonin hat bereits einen Kaufvertrag unterschrieben. Hessen hält an dem Flughafen noch einen Minderheitsanteil.