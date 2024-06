Audio starten

Die politische Mitte behält bei der Europawahl zwar die Mehrheit, rechte Parteien haben in Deutschland und anderen Ländern jedoch große Erfolge erzielt. In Hessen ist die CDU klare Wahlsiegerin. Anders als im Bund landet die SPD dort vor der AfD. Ergebnisse und Reaktionen in "hr-iNFO – Das Thema" (hier als Podcast ).