Im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern stehen die Herbstschulferien 2024 in Hessen immer noch nicht fest.

"Wir gehen vom 14.bis 25. Oktober aus", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Donnerstag. Bis Ende nächster Woche laufe aber noch eine Frist für Stellungnahmen von Elternverbänden, Lehrergewerkschaften, Kirchen und weiteren Organisationen für sämtliche Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien bis 2030. Der Sprecher begründete die Verspätung unter anderem mit Verzögerungen in der hessischen Schulverwaltung wegen Corona. "Das war so nicht vorgesehen."