Hochschulen Hessische Wissenschaftsministerin Dorn will mehr Lohn für Lehrbeauftragte

Wissenschaftsministerin Dorn (Grüne) macht sich für eine bessere Bezahlung von Lehrbeauftragten an Hochschulen stark.

Sie seien keine Landesbediensteten oder Tarifpersonal, teilte die Ministerin auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion mit. Ihre Vergütung werde durch die Hochschulen festgesetzt. Ihr Aufgabenprofil weise eine starke Heterogenität auf. Die Vergütungsstrukturen würden dem aber nicht in allen Bereichen gerecht. Die Vergütung solle in Anlehnung an die der wissenschaftlichen Mitarbeiter geregelt werden.