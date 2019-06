Erst vor wenigen Tagen hatte er sein zehnjähriges Dienstjubiläum gefeiert: Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist tot. Ministerpräsident Bouffier trauert "um einen langjährigen Weggefährten".

Der Präsident des Regierungspräsidiums Kassel, Walter Lübcke (CDU) starb am Samstag überraschend im Alter von 65 Jahren an seinem Wohnort in Wolfhagen-Istha (Kassel), wie das Regierungspräsidium am Sonntag mitteilte.

Bouffier: "Mit ganzer Kraft für Nordhessen eingesetzt"

"Ich trauere um einen langjährigen Weggefährten", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Sonntag. Lübcke sei ein bodenständiger Mensch gewesen, der sich mit Weitblick und ganzer Kraft für die Menschen in Nordhessen eingesetzt habe. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei seinen Angehörigen", so Bouffier.

Für Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist der Tod Lübckes ein "irrer Verlust für die Region", wie er auf Instagram schrieb. Lübcke sei die idealtypische Verkörperung eines Nordhessen gewesen: "fleißig, bodenständig, zuverlässig, klar in der Meinung, verbindlich und als Mensch, Freund und Politiker immer für andere da."

Auch Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) trauert um einen "Weggefährten, Freund, Politiker und Familienvater". Mit Lübcke verbinde sie eine "jahrzehntelange Freundschaft", sagte sie am Sonntag.

Seit 1986 in der CDU

Erst vor knapp zwei Wochen feierte Lübcke sein zehnjähriges Dienstjubiläum als Regierungspräsident. Offiziell hätte seine Dienstzeit am 31. März zu geendet. Auf ausdrücklichen Wunsch von Bouffier ging der Christdemokrat aber in die Verlängerung.

Lübcke wurde am 22. August 1953 in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) geboren. Als gelernter Bankkaufmann trat er 1986 in die CDU ein, von 1999 bis 2009 gehörte er dem hessischen Landtag an. Anschließend wurde er vom damaligen Innenminister Bouffier zum Präsidenten des Regierungspräsidiums Kassel ernannt.

Sendung: hr-iNFO, 02.06.2019, 14 Uhr