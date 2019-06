Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist an einer Schussverletzung aus nächster Nähe in den Kopf gestorben. Eine 20-köpfige Sonderkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Im Fall des tot aufgefundenen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) ermittelt das Landeskriminalamt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Tötung. Das teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Horst Streiff am frühen Montagabend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft Kassel und Hessischem Landeskriminalamt in Kassel mit. Lübcke sei an den Folgen einer Schussverletzung einer Kurzwaffe aus nächster Nähe in den Kopf gestorben.

Der 65-jährige Lübcke war demnach von einem Angehörigen am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen (Kassel) entdeckt worden. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen hatten keinen Erfolg. Eine Klinik in Wolfhagen habe seinen Tod um 2.35 Uhr festgestellt, so Streiff.

20-köpfige Sonderkommission ermittelt

Konkrete Hinweise bezüglich eines Tatverdächtigen oder eines Motivs gebe es nicht. "Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen mit Hochdruck", erklärte Sabine Thurau, Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamtes. Eine Sonderkommission mit 20 Mitarbeitern des LKA und des Polizeipräsidiums Nordhessen sei eingerichtet worden.

Weitere Details zur Tat nannten Thurau und Streiff nicht. Thurau betonte mehrmals, dass diese erste Phase nach Tatbegehung entscheidend sei für den Ermittlungserfolg. Weitere Erkenntnisse könnten daher derzeit nicht mitgeteilt werden, ohne die Ermittlungen zu gefährden. "In dieser frühen Phase können wir nur ganz begrenzte Angaben machen", erklärte Streiff.

Fragen zu Details, zur Tatwaffe oder einem möglichen Motiv blieben bei der Pressekonferenz in Kassel unbeantwortet. Die Ermittler hoffen auf Zeugen oder Hinweisgeber. Beim Polizeipräsidium Nordhessen wurde ein Hinweistelefon eingerichtet. Videomaterial kann per E-Mail an Wolfhagen@polizei-hinweise.de geschickt werden.

Zehn Jahre Regierungspräsident in Kassel

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Lübcke sein zehnjähriges Dienstjubiläum als Regierungspräsident gefeiert. Offiziell hätte seine Dienstzeit am 31. März geendet. Auf ausdrücklichen Wunsch von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ging der Christdemokrat aber in die Verlängerung. Bouffier würdigte Lübcke nach dessen Tod als "langjährigen Weggefährten", der sich mit Weitblick und ganzer Kraft für die Menschen in Nordhessen eingesetzt habe.

