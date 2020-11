Zum Artikel Dritter Prozesstag im Mordfall Lübcke : Zweites "Geständnis" von Stephan Ernst soll gezeigt werden

Seit Dienstagvormittag wird in Frankfurt der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgesetzt. Unter anderem soll ein Video jener Vernehmung des Hauptangeklagten Stephan Ernst vorgeführt werden, in der dieser sein ursprüngliches Geständnis widerrief. [mehr]