Die Hessische Krankenhausgesellschaft (HKG) hat schnelle finanzielle Hilfen vom Bund für die Kliniken gefordert.

"Eine zusätzliche Soforthilfe in Millionenhöhe ist notwendig, um ein akutes Krankenhaussterben in den nächsten Monaten zu verhindern", erklärte HKG-Präsident Höftberger am Dienstag in Wiesbaden zum bundesweiten Aktionstag. "Von der richtigen und wichtigen Krankenhausreform geht es um das akute Überleben der Gesundheitsanbieter." Der HKG zufolge reichen die Behandlungserlöse nicht mehr aus, um die gestiegenen Ausgaben zu decken.