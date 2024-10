Die von einer Finanzkrise gebeutelte Gemeinde Löhnberg (Limburg-Weilburg) hat den Termin für die Neuwahl eines Bürgermeisters beschlossen - genauso wie einen Konsolidierungsplan und Kitagebühren.

Veröffentlicht am 31.10.24 um 22:08 Uhr

In einer Sitzung am Donnerstagabend beschloss die Gemeindevertretung nach hr-Informatioen als Termin für die Neuwahl eines Bürgermeisters den 9. Februar 2025. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise der Gemeinde hatten die Gemeindevertreter im September dem Antrag ihres bisherigen Bürgermeisters Frank Schmidt (SPD) auf Versetzung in den Ruhestand zugestimmt.

In ihrer Sitzung am Donnerstag beschloss die Gemeindevertretung auch einen Konsolidierungsplan. Details dazu waren noch nicht bekannt. Auch Kitagebühren in Höhe von 90 bis 190 Euro wurden beschlossen. Löhnberg hatte über Jahre Schulden angehäuft und keine geprüften Jahresabschlüsse vorgelegt. Die Gemeinde ist teilweise zahlungsunfähig. Zuletzt setzte das Regierungspräsidium Gießen einen Staatsbeauftragten ein, der vorübergehend die Aufgaben des bisherigen Bürgermeisters wahrnehmen soll.