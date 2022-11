Das Land Hessen hat die finanzielle Förderung von Schutzmaßnahmen vor dem Wolf für Weidetiere überarbeitet.

Man unterstütze Halter beim Herdenschutz, insbesondere in der Schafhaltung, sagte Umweltministerin Hinz (Grüne) am Mittwoch. Die Förderrichtlinie sei nach Rückmeldungen aus der Praxis verbessert worden. Unter anderem sollen die Halter einfacher an Geld kommen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz lobte die Regelung. Sie sei ein weiterer Schritt, um die Koexistenz zwischen Weidetierhaltung und Wölfen zu fördern.