Wahlkreissieger, Hochburgen und Wahlbeteiligung: Hier finden Sie alle Ergebnisse zur Hessen-Wahl 2023.

Weitere Informationen

Hinweis zur Karte

In der Karte finden Sie alle Ergebnisse in Wahlkreisen und Gemeinden zur Landtagswahl 2023. Klicken Sie dazu auf einen der Umrisse in der Karte oder geben Sie im Suchfeld den jeweiligen Ort, Wahlkreis oder die PLZ ein. In der ersten Ansicht bekommen Sie einen schnellen Überblick. Detaillierte Ergebnisse der Hessen-Wahl finden Sie nach dem Klick auf "Wahlkreisdetails" beziehungsweise "Gemeindedetails". Alternativ gelangen Sie auch über diese Übersicht zu den Wahlergebnissen in Wahlkreisen und Gemeinden.



Anmerkung: Durch einen technischen Fehler wurden Sonntagabend bis etwa 3 Uhr in der Nacht für die Gemeinden falsche Vergleichsergebnisse aus dem Jahr 2018 ausgespielt - statt der Gemeinde-Ergebnisse die 2018er Ergebnisse aus dem jeweiligen Wahlkreis.

Ende der weiteren Informationen