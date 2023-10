CDU will ab Dienstag sondieren

Nur zwei Tage nach der Landtagswahl könnte es am Dienstag erste Sondierungsgespräche der Parteien geben. Der Ministerpräsident und Wahlsieger Boris Rhein (CDU) kündigte am Montagabend nach einer Parteisitzung in Hofheim an, möglichst schon an diesem Dienstagnachmittag mit Sondierungsgesprächen über ein künftiges Regierungsbündnis starten zu wollen - und zwar mit den Grünen. "Ich glaube, das gehört sich so, dass man natürlich zuerst zusammenkommt, wenn man so lange zusammengearbeitet hat", sagte Rhein.

Nach den Grünen werde er die SPD einladen und auch das Gespräch mit der FDP suchen, sagte Rhein. Die CDU war bei der Wahl am Sonntag in Hessen klar stärkste Kraft geworden. Am Montagabend blieb zunächst unklar, ob auch die Grünen bereits am Dienstag startklar für Sondierungsgespräche sind.