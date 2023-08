Was ist der Landtag? Wo finde ich Infos zur Wahl? Und wie geht wählen? Wir beantworten Fragen zur Hessen-Wahl in Leichter Sprache.

Am 8. Oktober ist Landtags·wahl im Bundesland Hessen.



Das heißt:

Wir wählen einen neuen Landtag.

Der Landtag ist das Parlament von Hessen.

Denn bei Abstimmungen entscheidet immer die Mehrheit. Sind weniger als die Hälfte der Abgeordneten in der Koalition?

Also die Mehrheit der Abgeordneten.

Was wollen die Parteien als neue Regierung machen? Meistens ist mehr als die Hälfte der Abgeordneten in der Koalition.

Man nennt das Hoch·rechnungen. Das Ergebnis gibt es erst spät in der Nacht. Der Hessische Rundfunk informiert Sie am Wahl·abend im Internet auf hessenschau.de.

Am Wahl-Sonntag schließen die Wahl·lokale um 18 Uhr.

Wofür wollen sie Geld ausgeben, wenn sie in die Regierung kommen. Hier finden Sie die Wahl·programme von:

Die Parteien sagen also:

Sonst kommt sie nicht in den Landtag.

In den Wahl·programmen erklären die Parteien ihre Pläne. Eine Partei braucht mindestens 5 Prozent von allen Zweit·stimmen.

Der Chef der Regierung gehört zur CDU. In Hessen heißt der Chef der Regierung so:

Zur Zeit regieren in Hessen die CDU und die Grünen. Die Farbe der CDU ist schwarz.

und mehr als 850 Kandidaten. Die großen Parteien in Hessen sind:

Zur Landtags·wahl in Hessen treten 21 Parteien an

Nur so wird Ihre Stimme am Wahl-Sonntag auch mitgezählt.

Eine Briefwahl kostet nichts. Sie müssen den Brief spätestens 3 Tage vor der Wahl abschicken.

und den Wahl·schein in den größeren Umschlag. Kleben Sie den Umschlag zu und bringen Sie ihn zur Post.

Denn die Wahl ist geheim. Stecken Sie den ausgefüllten Stimmzettel in den kleineren Umschlag.

In dem Brief sind:

Ein paar Tage später bekommen Sie per Post die Wahl·unterlagen.

Und auf dem Umschlag. In einigen Städten und Gemeinden kann man die Briefwahl auch im Internet beantragen.

Dann unterschreiben Sie Ihren Antrag. Sie schicken den Antrag mit der Post an die Wahl·behörde.

Werfen Sie den Zettel in die Wahl·urne.

Kreuzen Sie eine Partei und eine Person an. Wie das geht, erklären wir hier .

Sie gehen damit in eine Wahl·kabine. Niemand sieht, was Sie dort wählen.

Man bekommt die Wahl·benachrichtigung vor der Wahl per Post.

Die Wahl ist am 8. Oktober 2023.

Was passiert im Wahl · lokal?

Darum sind Wahlen so wichtig. Bei einer Wahl zählt jede Stimme gleich viel.

Wer regiert uns in den nächsten Jahren?

Jemand wohnt seit dem 8. Juli oder länger in Hessen?

Und sie müssen seit 3 Monaten oder länger fest in Hessen wohnen. Beispiel:

Auch Abgeordnete müssen am Wahltag 18 Jahre oder älter sein.

Beispiel: Am 8. Oktober ist die Wahl. Sie sind dann mindestens 18 Jahre alt? Und Sie wohnen seit dem 27. August oder länger in Hessen? Dann dürfen Sie den Landtag wählen.

Alle Menschen in Hessen müssen sich an die Gesetze halten.

Sie vertreten die Menschen in Hessen. Die Abgeordneten haben viele Aufgaben.

Was ist der Landtag?

