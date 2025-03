Der "Masterplan Mobilität" der Stadt Frankfurt liegt seit fast zwei Jahren auf dem Tisch. Umgesetzt wurde er bisher nicht, weil die Koalition im Römer sich nicht einigen konnte - bis jetzt.

Veröffentlicht am 20.03.25 um 21:34 Uhr

Die Koalition im Frankfurter Römer aus Grünen, SPD, FDP und Volt hat sich am Donnerstag im Streit über den sogenannten Masterplan Mobilität geeinigt.

Wie Mobilitätsdezernent Wolfgang Siefert (Grüne) auf hr-Anfrage bestätigte, will der Magistrat das Verkehrskonzept am Freitag verabschieden. Zuerst hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Plan lag seit fast zwei Jahren auf dem Tisch

Der Masterplan Mobilität war im Mai 2023 vorgelegt worden, nachdem sich rund 3.000 Bürgerinnen und Bürgern daran beteiligt hatten, Strategien für eine nachhaltige Verkehrswende in der Stadt zu erarbeiten.

Allerdings wurde der Plan seitdem nicht ins Stadtparlament eingebracht, weil dazu die Einigung der Koalitionspartner im Magistrat fehlte. Die FDP-Fraktion hatte das Verkehrskonzept bislang abgelehnt.

Keine City-Maut und Arbeitgeberabgabe

Laut Mitteilungen der Volt-Fraktion im Römer und der FDP in Frankfurt sieht die Einigung nun gewisse Zugeständnisse an die FDP vor, die mehrere Erleichterungen für den Autoverkehr beinhalten: Die ohnehin juristisch umstrittene und im ursprünglichen Plan vorgesehene City-Maut fällt demnach weg, genau wie eine Arbeitgeberabgabe für den öffentlichen Nahverkehr.

Teil der Einigung sei außerdem, dass zusätzlich zum Masterplan weitere Anträge auf den Weg gebracht werden. Dabei geht es den Mitteilungen zufolge unter anderem um ein Parkleitsystem, das beschleunigt noch 2025 umgesetzt werden soll.

Außerdem sollen Industriestraßen schneller saniert werden. Ein weiterer Antrag sieht laut der FDP vor, dass "Eingriffe in die Eschersheimer Landstraße (...) auf ein erträgliches Maß reduziert werden". An der Straße, die von der Stadtmitte aus in Richtung Norden führt, waren abschnittsweise Radwege ausgebaut und dafür eine Autospur weggenommen worden.

FDP und Volt zufrieden

Sowohl Volt als auch die FDP erklärten die erzielte Einigung zu einem Erfolg. Aufgrund der umfassenden Bürgerbeteiligung wäre es "völlig falsch und ein für alle Beteiligten fatales Signal gewesen, den Masterplan Mobilität aus politischen Gründen inhaltlich zu verändern", sagte Martin Huber, mobilitätspolitischer Sprecher der Volt-Fraktion.

"Die Freien Demokraten Frankfurt blicken positiv auf das Verhandlungsergebnis, das eine nun insgesamt tragfähige Lösung darstellt", hieß es von der FDP. Das verhandelte Paket lasse eine "klare liberale Handschrift erkennen", so die Mitteilung.