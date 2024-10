Mittelhessen Braunfels, Rauschenberg und Wohratal wählen heute ihre Bürgermeister

In drei mittelhessischen Kommunen werden die Bürgerinnen und Bürger an diesem Sonntag zu den Wahlurnen gerufen. In einem Ort dürfte der Wahlsieger schon feststehen.

In Wohratal (Marburg-Biedenkopf) steht lediglich der unabhängige Amtsinhaber Heiko Dawedeit auf dem Stimmzettel. Damit scheint seine Wahl sicher, doch sie steht nicht fest. In einem solchen Fall haben die Bürger nach dem Hessischen Kommunalwahlgesetz nicht die Wahl zwischen verschiedenen Bewerbern, aber zwischen Ja und Nein. Für Dawedeit geht es für die erhoffte zweite Amtszeit also darum, eine absolute Mehrheit an Ja-Stimmen zu erhalten (mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen). In Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) tritt der derzeitige Bürgermeister Michael Emmerich (CDU) nicht mehr an. Auf dem Wahlzettel hier stehen sein Parteifreund Peter Hartmann, außerdem Alexandra Klusmann von der SPD und der unabhängige Kandidat Norman Merkel-Herwig. Hartmann war übrigens lange Bürgermeister im benachbarten Wohratal, wo ja auch gewählt wird. Schließlich wird in Braunfels (Lahn-Dill) der Rathauschef für die kommenden sechs Jahre bestimmt. Zur Wahl stehen der unabhängige Amtsinhaber Christian Breithecker sowie zwei weitere unabhängige Kandidaten: Cem Eraslan und Felix Friedrich. Breithecker ist seit 2019 im Amt.