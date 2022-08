Neuer Polizei-Chef in Westhessen

Felix Paschek ist neuer Polizeipräsident von Westhessen.

Innenminister Beuth (CDU) ernannte den 46- Jährigen am Montag zum Chef des Polizeipräsidiums Westhessen. Paschek arbeitete zuletzt als Vizepräsident des Hessischen Landeskriminalamts (LKA), seit 2006 gehört er dem höheren Polizeivollzugsdienst in Hessen an.