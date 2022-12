In seiner ersten Neujahrsansprache betont Ministerpräsident Boris Rhein den Wert der Demokratie und ruft zu noch mehr Solidarität auf. Hessen sieht er auf einem guten Weg.

Das Jahr 2022 war nach zwei Jahren Corona-Pandemie erneut ein Jahr der großen Herausforderungen auch für die Menschen in Hessen, wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in seiner Neujahrsansprache sagte. "Das Jahr war geprägt vom Ukraine-Krieg und seinen schlimmen Folgen. Den Menschen in der Ukraine gehört unsere volle Solidarität", sagte Rhein.

Energiekrise und Inflation als Herausforderungen

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs spüren aber auch die Menschen in Hessen durch gestiegene Energiekosten und Inflation, so der Regierungschef: "Doch wir gehen mit diesen Herausforderungen entschlossen und erfolgreich um", sagte Rhein, der Ende Mai zum neuen Ministerpräsidenten und Nachfolger von Volker Bouffier gewählt wurde.

Die Landesregierung arbeite hart daran, die Folgen des Krieges für die Bürgerinnen und Bürger zu mildern und habe schon einige Hilfen auf den Weg gebracht, erklärte Rhein in seiner Neujahrsansprache weiter: "Wir unterstützen in Hessen schnell und konkret überall dort, wo es nötig ist. Wir lassen niemanden im Stich", so Rhein. Der Regierungschef weiter: "Unser oberstes Ziel ist es, dass sich die Menschen im Land sicher fühlen und auch in diesen unsicheren Zeiten zuversichtlich in das neue Jahr schauen können."

Rhein: Demokratie immer wieder mit Leben füllen

Angesichts des Ukraine-Krieges aber auch der anderen Konflikte und politischen Unruhen in der Welt betonte der Ministerpräsident den Wert der Demokratie. Deren Werte seien jedoch niemals selbstverständlich und müssten stets von Neuem mit Leben gefüllt werden, betonte Rhein: "Nur die Demokratie schützt uns vor Willkür und Gewalt. Sie sichert Frieden, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit in unserem Land, und nur sie wahrt die Würde jedes einzelnen Menschen", so der Ministerpräsident.

Rhein rief dazu auf, den Werten der Demokratie im Alltag neue Kraft zu verleihen. "Wir alle haben es selbst in der Hand, wie stark Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein unser Miteinander prägen", sagte der Ministerpräsident und dankte vor allem den Ehrenamtlichen in den unterschiedlichsten Bereichen. "Sie alle tragen auf ihre Art dazu bei, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten und sie gerechter und menschlicher zu machen. Sie alle zeigen: Jede und jeder Einzelne kann etwas bewirken", betonte der Ministerpräsident.

Appell zu noch mehr Solidarität in der Gesellschaft

Der Regierungschef sprach sich angesichts der Herausforderungen für die Menschen für noch mehr Solidarität aus. "Ich wünsche uns allen für das kommende Jahr, dass uns die vielfältigen Herausforderungen nicht auseinandertreiben, sondern noch enger zusammenschweißen", so Rhein. Er hoffe, "dass noch mehr Menschen Freude daran finden, mitzuentscheiden, dass wir nötige Veränderungen mit weniger Angst und mehr Mut angehen und dass wir gerade in dieser Zeit mit vielen Verunsicherungen und Sorgen noch umsichtiger und respektvoller miteinander umgehen."

Der Ministerpräsident hob die guten Voraussetzungen hervor, um gemeinsam die Zukunft in Hessen zu gestalten: "Hessen gehört zu den erfolgreichsten Ländern in Europa. Unser Fundament ist stark und stabil."