Nur vier "Turbo-Einbürgerungen" in Hessen

Nur vier Einwanderer haben bislang in Hessen die sogenannte Turbo-Einbürgerung nach drei Jahren durchlaufen.

Veröffentlicht am 13.06.25 um 11:16 Uhr

Das teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Diese beschleunigte Möglichkeit bei "besonderen Integrationsleistungen" gibt es seit einem Jahr. Zuwanderer können damit schon nach fünf statt acht Jahren den deutschen Pass erhalten. Bei guten schulischen oder beruflichen Leistungen ist dies bereits nach drei Jahren möglich, was die neue schwarz-rote Bundesregierung aber wieder zurückdrehen will.