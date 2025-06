Jeder Dritte hat ausländische Wurzeln in Hessen

Fast jeder dritte Einwohner Hessens hat eine Einwanderungsgeschichte.

Veröffentlicht am 10.06.25 um 16:55 Uhr

In Frankfurt ist es sogar jeder Zweite. Laut dem Statistischen Landesamt in Wiesbaden lebten gemäß den "Erstergebnissen" des Mikrozensus 2024 in Hessen 2,04 Millionen Bürger und Bürgerinnen mit ausländischen Wurzeln. Das waren 1,3 Prozentpunkte mehr als 2023. Die Statistiker erfassten dabei die seit 1950 nach Deutschland eingewanderten Hessinnen und Hessen sowie ihre Kinder. Beim Mikrozensus wird alljährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt.