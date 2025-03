OB-Wahl in Wiesbaden Mende liegt nach Auszählung der Hälfte der Stimmen vorne

OB-Wahl in Wiesbaden

Bei der Oberbürgermeister-Wahl in Wiesbaden ist mehr als die Hälfte der Stimmen ausgezählt. Amtsinhaber Gert-Uwe Mende von der SPD hat die Nase vorn, gefolgt vom parteilosen Thilo von Debschitz. Über 209.000 Menschen konnten ihre Stimme abgeben.

Die erste Hälfte der Stimmbezirke bei der Oberbürgermeisterwahl in Wiesbaden ist ausgezählt: Demnach liegt der Amtsinhaber Gert-Uwe Mende (SPD) in den meisten Ortsbezirken vorne, gefolgt von seinem parteilosen Herausforderer Thilo von Debschitz, der von CDU und FDP unterstützt wurde. An dritter Stelle liegt - mit deutlichem Abstand - die Grüne Kandidatin Gesine Bonnet.

Seit 18 Uhr werden die Stimmen in insgesamt 247 Wahlbezirken ausgezählt. Darunter sind auch 84 Briefwahlbezirke, zu denen bislang keine Daten vorliegen. Wahlberechtigt waren rund 209.000 Menschen. Über den Stand der Auszählung informieren wir Sie hier live.