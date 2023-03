Audio starten

Parkplätze sind am Landtag in Wiesbaden in Plenarwochen besonders knapp. Abgeordnete erhalten deshalb eine exklusive Parkplakette. Die Ehefrau des SPD-Politikers Marius Weiß soll eine gefälschte Plakette genutzt haben, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft.