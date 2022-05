Der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) ist in Wiesbaden zum neuen hessischen Ministerpräsidenten gewählt worden.

Der 50 Jahre alte Boris Rhein ist am Dienstag im Landtag zum neuen Ministerpräsidenten Hessens gewählt worden. Für den bisherigen Präsidenten des Landesparlaments stimmten im ersten Wahl-Durchgang 74 Abgeordnete. Das sind fünf Stimmen mehr, als die zur absoluten Mehrheit nötigen 69 Stimmen der schwarz-grünen Koalition.

Gegen Rhein waren 62 Abgeordnete. Es gab eine Stimmenthaltung. Im Landtag in Wiesbaden sitzen 137 Frauen und Männer.

Rhein folgt auf den langjährigen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU), der am Montagabend feierlich verabschiedet wurde und am Dienstagmittag zurücktrat. In kurzen Dankesworten sprach Rhein von einem "überwältigenden Ergebnis".

Wer stimmte noch mit Ja?

Die Abstimmung war mit Spannung erwartet worden, weil die Koalition aus CDU und Grünen lediglich eine Stimme mehr hat als die Opposition. Wenn alle 69 Abgeordneten der Koalition in der geheimen Wahl für Rhein votierten, muss er auch Zuspruch aus den Reihen der Opposition erhalten haben. Der CDU-Politiker war einziger Kandidat.

Wer außer den Abgeordneten von CDU und Grünen für den neuen Ministerpräsidenten gestimmt hat, ist unklar. Am deutlichsten Sympathien für die Regierungspolitik zeigt sonst noch der fraktionslose Abgeordnete Rolf Kahnt aus Bensheim. Er hat die AfD im Streit verlassen und stimmt in der Regel mit Schwarz-Grün. Auch aus dem gemäßigteren Teil der AfD selbst wurden Ja-Stimmen für Rhein für möglich gehalten.