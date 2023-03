Ministerpräsident Rhein (CDU) fordert in der Diskussion um eine nationale Sicherheitsstrategie in Deutschland eine Beteiligung der Bundesländer.

"Eine Sicherheitsstrategie ohne die Länder ist sinnlos, denn Sicherheit wird in erster Linie in den Ländern gemacht", sagte der Regierungschef in Wiesbaden. Ein solches Projekt könne nur "mit unserem Know-how von Polizei, Verfassungsschutz sowie Brand- und Katastrophenschutz" gelingen. Der Bundestag will sich an diesem Freitag in Berlin zur Nationalen Sicherheitsstrategie beraten.