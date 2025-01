Viernheim verbietet Böller und Raketen in Innenstadt

In der Innenstadt von Viernheim darf nächstes Silvester kein Feuerwerk mehr gezündet werden. Das hat der Magistrat beschlossen - auch, um Einsatzkräfte zu schützen.

Böllern an Silvester soll in Teilen Viernheims künftig verboten sein.

Böllern an Silvester soll in Teilen Viernheims künftig verboten sein. Bild © Imago / Christian Ohde

Der Magistrat der Stadt Viernheim hat am Montagabend einen Grundsatzbeschluss zum Verbot des Abbrennens von Feuerwerkskörpern rund um die Apostelkirche und die nähere Umgebung für Silvester 2025 gefasst.

Damit reagiert die südhessische Stadt an der Bergstraße auf die Geschehnisse in den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2025, als es auf dem Apostelplatz zu einem enormen Abbrennen von Feuerwerkskörpern mit mehreren kleineren Bränden kam.

Einzelheiten der Verbotszone noch unklar

Zudem wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Feuerwerkskörpern beschossen. Etwa 50 bis 60 Jugendliche hatten an Silvester die Freiwillige Feuerwehr beim Löschen von Bränden behindert und angegriffen. Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht.

Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa/dpa-Zentral | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Einzelheiten des Verbots müssen noch festgelegt werden: So muss die Stadt noch entscheiden, welche Flächen in der Innenstadt von dem Böllerverbot genau betroffen sind.

"Schutz hat oberste Priorität"

"Mit dem heutigen Grundsatzbeschluss setzen wir ein klares Zeichen für mehr Sicherheit und Rücksichtnahme in unserer Innenstadt", heißt es in einer Stellungnahme von Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) und dem Ersten Stadtrat, Jörg Scheidel (CDU). "Der Schutz von Menschen, Gebäuden und der öffentlichen Ordnung hat oberste Priorität, insbesondere in der Silvesternacht."