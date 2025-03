Streit über Schul-Handyverbot

An den Plänen für ein grundsätzliches Verbot der privaten Handynutzung an Schulen scheiden sich im hessischen Landtag die Geister.

Veröffentlicht am 27.03.25 um 16:45 Uhr

Während Bildungsminister Schwarz (CDU) von positiven Rückmeldungen berichtet, lehnt die Opposition die Gesetzesreform ab. Die Pläne seien "unausgegoren und widersprüchlich", sagte der grüne Bildungsexperte May am Donnerstag zur Einbringung der Novelle des hessischen Schulgesetzes. Die AfD vermisst klarere Vorgaben, und die FDP betonte, Kinder müssten in digitaler Kompetenz geschult werden.