Die Kommunalwahlen in Hessen werden im Frühjahr 2026 stattfinden. Den genauen Termin hat das Kabinett nach Angaben des Innenministeriums jetzt beschlossen.

Die Kommunalwahlen in Hessen werden im kommenden Jahr am 15. März stattfinden. Die fünfjährige Wahlzeit der Gemeindevertretungen und Kreistage beginne dann am 1. April, teilte das Innenministerium am Dienstag mit.

Mit dem Wahltermin sei das Kabinett einer Empfehlung des Ministeriums gefolgt. Die beschlossene Verordnung werde nun im Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Die Kommunalen Spitzenverbände hätten den vorgeschlagenen Wahltermin begrüßt. "Der 15. März des kommenden Jahres ist für die Kommunen aus wahlorganisatorischen Gründen am besten geeignet", erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU).

Sowohl die Vorbereitungen zur Wahl als auch die Ergebnisermittlungen würden so außerhalb von Ferienzeiten stattfinden. Auch mögliche Stichwahlen bei Direktwahlen könnten so noch vor Ostern durchgeführt werden.

Orts- und Ausländerbeiräte werden auch gewählt

Neben den Kreistagen und Gemeindevertretungen werden dem Ministerium zufolge an diesem Tag auch Orts- und Ausländerbeiräte neu gewählt. Auch Landrats- und Bürgermeisterwahlen seien möglich.

Die letzten Kommunalwahlen fanden am 14. März 2021 statt. Die CDU ging mit 28,5 Prozent als stärkste Kraft hervor, gefolgt von SPD (24 Prozent) und Grünen (18,4 Prozent).