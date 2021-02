Zum Artikel Stadt Kassel vor der Kommunalwahl : Nordhessen-Metropole im Aufschwung

Kassel: Kassels Wirtschaft ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Damit das auch nach dem Corona-Lockdown so bleibt, entsteht an der A49 ein neues Gewerbegebiet. Im Stadtparlament steht ein Wechsel bevor: Die Koalition zerbrach im Streit um ein documenta-Institut. [mehr]