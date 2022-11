Wieso gibt es die 30-Prozent-Hürde?

Für eine Abwahl braucht es neben einer Mehrheit, die mit "Ja" stimmt, auch eine hohe Wahlbeteiligung. Denn die Ja-Stimmen müssen zusätzlich 30 Prozent aller Wahlberechtigten in Frankfurt ausmachen. Björn Egner, Politikwissenschaftler an der TU Darmstadt, erklärt, diese Regel sei zu einer Zeit eingeführt worden, als die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen häufig noch bei 60 bis 70 Prozent lag. Zum Vergleich: An der OB-Stichwahl 2018 in Frankfurt beteiligten sich gerade einmal 30,2 Prozent der Wahlberechtigten, am ersten Wahlgang 37,6 Prozent. Wieso Egner das sogenannte Quorum dennoch für sinnvoll hält, hören Sie im Audio.