Drei kurze Analysen zur Feldmann-Abwahl

Am Ende war es eine klare Sache: 201.825 Stimmen kamen nach dem vorläufigen Endergebnis für eine Abwahl Peter Feldmanns zusammen. Ein genauer Blick auf die Ergebnisse in den Stadtteilen und Wahllokalen liefert drei interessante Details. Zum einen hat der Bürgerentscheid die Frankfurterinnen und Frankfurter stark mobilisiert. Entschieden haben am Ende die Briefwahl-Stimmen. Und in den Stadtteilen, in denen Feldmann schon bei seiner Wahl zum Oberbürgermeister 2018 viele Anhängerinnen und Anhänger hatte, wollten ihn auch beim Bürgerentscheid nicht so viele abwählen.