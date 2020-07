Die Affäre um rechtsextreme Droh-Mails und eine Beteiligung der hessischen Polizei fordert den ersten Posten: Landespolizeipräsident Udo Münch tritt zurück.

Nach knapp zehn Jahren an der Spitze der Hessischen Polizei hat Udo Münch um seine Entlassung gebeten. Das wurde am Dienstag im Zuge der Droh-Mail-Affäre bekannt. Zuerst hatte darüber der Wiesbadener Kurier berichtet. Innenminister Peter Beuth (CDU) bestätigte der FAZ daraufhin, dass er ein Rücktrittsgesuch Münchs angenommen habe und dieser in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden soll.

Kurz zuvor war bekanntgeworden, dass auch sensible Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baydar von einem Rechner eines Polizeireviers in Wiesbaden abgefragt wurden. Baydar wird seit Monaten bedroht, sie erhielt ebenso wie Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz Droh-Mails mit dem Absender "NSU 2.0".

Landespolizei wusste seit Monaten von Datenabfrage

Auch Wisslers und Basay-Yildiz' Daten waren in Wiesbaden respektive Frankfurt von Polizisten abgefragt worden. Weil Innenminister Peter Beuth (CDU) über die im Februar festgestellte Abfrage von Wisslers Privatdaten erst Monate später, am 8. Juli, von Münch informiert wurde, hatte er zunächst dem Hessischen Landeskriminalamt (LKA) schwere Vorwürfe gemacht. Außerdem setzte er einen Sonderermittler ein.

Wie FR und FAZ daraufhin erfuhren, soll das LKA die Landespolizei allerdings schon im März über die Vorgänge im Fall Wissler unterrichtet haben. Die Landespolizei wiederum ist dem Innenminister direkt unterstellt und in Beuths Ministerium angesiedelt.

Beuth hat für Dienstagnachmittag eine Stellungnahme angekündigt. Der Minister wird sich zudem in einer Sondersitzung des Landtagsausschusses zu den Vorwürfen der Opposition zum Umgang mit der Affäre rechtfertigen müssen.

