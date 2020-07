Beuth versetzt Polizeichef Münch in einstweiligen Ruhestand

Der Polizeichef abgelöst, neue PC-Zugänge für alle Polizisten: Hessens Innenminister Beuth (CDU) zieht Konsequenzen aus der Affäre um "NSU 2.0"-Drohmails und Datenabfragen in Revieren. Von der "neuen Dimension" der Affäre habe er erst jetzt erfahren.

Hessens Polizeipräsident Udo Münch hat in der Affäre um rechtsextreme Drohmails seinen Posten verloren. Münch habe um seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gebeten, teilte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mit. Münch übernehme damit als oberster Polizist Verantwortung für Versäumnisse, "die er nicht alleine zu vertreten hat".

Kurz zuvor war bekannt geworden, dass auch sensible Daten der Berliner Kabarettistin Idil Baydar von einem Rechner eines Polizeireviers in Wiesbaden abgefragt wurden. Baydar wird seit Monaten mit dem Tod bedroht, sie erhielt ebenso wie Linken-Fraktionschefin Janine Wissler und die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz Droh-Mails mit dem Absender "NSU 2.0".

Information nicht weitergeleitet

Beuth äußerte sich in einem Statement vor der Presse, ohne Fragen zuzulassen. Nach seiner Darstellung übernahm Münch die Verantwortung dafür, dass der Minister erst vergangene Woche mit mehrmonatiger Verspätung davon erfuhr, dass auch Daten Wisslers bei der Polizei abgerufen worden waren. Zunächst hatte Beuth allein das Landeskriminalamt (LKA) dafür verantwortlich gemacht.

Nun stellt es sich so dar, dass Münch einräumen musste: Er hatte die Information schon im März vom LKA über eine Videokonferenz, ohne sie zu beachten und an den Minister weiterzuleiten. Absicht sei nicht im Spiel, betonte Beuth. Nach seiner Darstellung gibt es aber noch immer Hinweise, dass auch das LKA ihn nicht ausreichend bei einer solch sensiblen Sache auf dem Laufenden hielt.

Münch war als Landespolizeipräsident seit November 2010 im Amt. Er galt als sehr loyal und drängte sich nicht in den Vordergrund. Er war in das Amt als Chef der obersten Polizeibehörde in Hessen gerückt, nachdem sich sein Vorgänger Norbert Nedela mit dem damaligen Innenminister Boris Rhein (CDU) im Streit um Führungsfragen überworfen hatte.

Neue PC-Regeln

Beuth, der in der vergangenen Woche einen Sonderermittler eingesetzt hatte, kündigte weitere Konsequenzen aus der Affäre an. So sollen alle Polizisten kurzfristig neue IT-Zugangsdaten erhalten. "Wer seine Daten trotzdem weitergibt, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen", sagte der Minister.

Hintergrund: Bei den Abfragen wurden zwar die jeweiligen PC identifiziert und auch die eingeloggten Beamten. Die aber behaupteten stets, nicht hinter den Abfragen zu stecken. Unter ihrer Anmeldung hätten auch Kollegen den Rechner genutzt - das sei in manchen Revieren gängige Praxis. Die zum Abfragezeitpunkt eingeloggten Polizisten werden als Zeugen geführt, nicht als Beschuldigte.

Beuth: "Ungeheuerlich"

Nach Beuths Darstellung hat er auch erst vergangene Kenntnis vom dritten bekannten Abfragefall erhalten, offenbar dem der ebenfalls unter Todesdrohungen leidenden Kabarettistin Baydar. Ihren Namen nannte Beuth nicht. Bereits im März 2019 waren demnach von einem anderen Wiesbadener Revier Daten abgefragt worden. Das war am Montag öffentlich durch Medienberichte bekannt geworden.

Auch hier werde mit Nachdruck ermittelt. Ergebnisse gibt es aber auch in diesem Fall nicht. "Die unsäglichen Drohungen sind für sich genommen schon besonders schwerwiegend", sagte Beuth. "Unsäglich" sei es aber, dass auch in dem diesem Fall Datenabfrage und Bedrohung im Zusammenhang stehen könnten.

Zitat „Der Verdacht, dass nunmehr in drei Fällen womöglich ein Zusammenhang zu erfolgten Drohungen und Datenabfragen in polizeilichen Systemen bestehen könnte, lastet schwer. Diese neue Dimension der Ermittlungen wurde mir erst am vergangenen Mittwoch berichtet.“ Zitat von Innenminister Peter Beuth (CDU) Zitat Ende

Im ARD-Mittagsmagazin kritisierte Baydar am Dienstag unterdessen scharf, dass sie von der Abfrage erst am Montag durch einen Journalisten erfuhr und die Polizei sie bis heute nicht informiert habe. "Das trägt auch nicht gerade zur Vertrauensbildung bei", sagte sie. In dieser "obskuren Situation" wisse sie nicht einmal, "ob die Polizei das aufklärt, wenn mir etwas passiert".

