Neue Bürgermeister in Mengerskirchen und Berkatal

Bei der Bürgermeisterwahl im mittelhessischen Mengerskirchen hat sich der unanhängige Kandidat Daniel Melchert durchgesetzt. In Berkatal in Nordhessen wurde der einzige Kandidat, Lutz Bergner (CDU). mit großer Mehrheit ins Amt gewählt.

In der CDU-Hochburg Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) behielt am Sonntag der unabhängige Bewerber Daniel Melchert gegen CDU-Kandidatin Mary ten Elsen die Oberhand. Auf den von SPD und freien Wählern unterstützten Melchert entfielen 65,8 Prozent der Wählerstimmen, auf ten Elsen 34,2 Prozent.

Daniel Melchert Bild © Daniel Melchert

Von 4.583 Wahlberechtigten machten 2.583 Wählerinnen und Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Damit lag die Wahlberechtigung bei 56,4 Prozent.

In Mengerskirchen war bei der letzten Bürgermeisterwahl 2017 als einziger Kandidat Thomas Scholz (CDU) angetreten. Er erhielt 76,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag seinerzeit bei 73,2 Prozent.

Berkatal: Nachfolger von Friedel Lenze

In der nordhessischen Gemeinde Berkatal (Werra-Meißner) erhielt Lutz Bergner am Sonntag 84,4 Prozent der abgegeben Stimmen und übernimmt damit mit deutlichem Rückhalt den Chefsessel im Rathaus. Die Wahlbeteiligung in der 1.500-Einwohner-Gemeinde lag bei 51,3 Prozent.

Lutz Bergner Bild © Cornelia Zindel-Friederich

CDU-Mann Bergner hat das Amt übergangsweise bereits seit 1. April inne, nachdem der langjährige Bürgermeister Friedel Lenze (SPD) vorzeitig ausgeschieden war. Lenze, der seit 1997 die Geschicke in Berkatal lenkte, trat eine neue Stelle als Vize-Landrat des Werra-Meißner-Kreises an.

Bergner übernahm als Erster Beigeordneter der Gemeindevertretung die Geschäfte zunächst kurz- und demnächst auch langfristig. Offizieller Amtsbeginn ist am 1. September.

