In zwei hessischen Gemeinden stand am Sonntag der Posten des Rathauschefs zur Wahl. In Mossautal braucht es einen weiteren Durchgang, in Ehrenberg ist der alte auch der neue Bürgermeister.

In zwei hessischen Gemeinden duften die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag bei Bürgermeisterwahlen ihre Stimmen abgeben. In Mossautal (Odenwald) wurde über die Nachfolge des amtierenden Rathauschefs Dietmar Bareis (unabhängig) entschieden, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten wollte. Audiobeitrag Bild © picture alliance/dpa/dpa-Zentral | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Im ersten Wahlhgang erhielt Andreas Mutschke mit 47,4 Prozent die meisten Stimmen, gefolgt von Dennis Lautenschläger, der auf 43,5 Prozent kommt. Silke Hensel (alle unabhängig) konnte 9,1 Prozent der Stimmen für sich verbuchen. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,3 Prozent. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, treten Mutschkle und Lautenschläger in einer Stichwahl noch einmal gegeneinander an. Mutschke ist zwar unabhängig, wird aber von der Mossautal-Allianz bestehend aus ÜWG, CDU und SPD unterstützt. Kirchner bekommt neue Amtszeit In Ehrenberg (Fulda) bekommt Bürgermeister Peter Kirchner (unabhängig) eine weitere Amtszeit. Für das seit 2019 amtierende Stadtoberhaupt stimmten 86,9 Prozent mit "Ja", es gingen 64,2 Prozent der Berechtigten zur Wahl. Kirchner hatte keine Gegenkandidaten.