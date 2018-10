zum Artikel Wahl-Knigge : Was Sie in der Wahlkabine besser nicht machen sollten

Mit dem Lippenstift das Kreuz setzen, in Badehose zur Wahl erscheinen oder ein Selfie in der Wahlkabine schießen - was davon ist eigentlich erlaubt und was nicht? Hier einige Verhaltenstipps für den Sonntag. [mehr]